Agropoli, Cauceglia: «Orgoglioso della nomina, ora serve ulteriore impegno dell’amministrazione»

Maurizio Cauceglia torna a capo della Polizia Municipale di Agropoli. Una nomina «inaspettata», dice, che arriva dopo tante polemiche e le pressioni dei gruppi politici, a partire da Agropoli Oltre Agropoli, di recente costituzione.

Le parole del nuovo comandante

«Ho deciso di accettare un incarico che mi rende orgoglioso e ringrazio l’amministrazione per avermi scelto. Mi sono gettato subito nel lavoro anche se mi aspetto un ulteriore impegno per migliorare i livelli di funzionalità»

Già comandante del corpo sotto l’amministrazione Coppola e di recente vicecomandante, Cauceglia aveva rassegnato le dimissioni dalla carica nei giorni scorsi. È lui stesso a spiegarne le ragioni: «Avevo notato che alcune scadenze contrattuali non venivano recepite entro i tempi che io ritenevo adeguati per questo ho deciso di rassegnare le dimissioni».

Il neo comandante non interviene sulle recenti vicende politiche che hanno portato alcuni gruppi a chiedere la sua nomina, ma al contempo si dice «orgoglioso della vicinanza della cittadinanza».

Poi le priorità del corpo: «siamo una città che cresce, servono scelte coraggiose sulla viabilità e dobbiamo prestare massima attenzione ai fenomeni di microcriminalità».