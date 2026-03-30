Attualità

Agropoli, Botticchio: nuove speranze per l’Ospedale

La ritrovata autonomia gestionale della Regione Campania dovrebbe tradursi in nuovi investimenti e nello sblocco delle assunzioni di personale.

Ernesto Rocco

L’uscita della Regione Campania dal piano di rientro sanitario riaccende le speranze per il futuro dell’Ospedale di Agropoli. Lo ha confermato Gisella Botticchio, alla guida del comitato che sta organizzando una nuova manifestazione di protesta per il prossimo 19 aprile, facendo seguito alla grande partecipazione registrata lo scorso agosto. La comunità locale tornerà a manifestare per chiedere con forza la riapertura del presidio civile e, in particolare, l’istituzione di un pronto soccorso efficiente.

Un punto di svolta

Secondo Botticchio, la fine del commissariamento rappresenta un punto di svolta: la ritrovata autonomia gestionale della Regione Campania dovrebbe infatti tradursi in nuovi investimenti e nello sblocco delle assunzioni di personale.

In questo nuovo scenario, l’obiettivo è restituire ad Agropoli una struttura sanitaria completa, la cui piena operatività garantirebbe non solo la tutela della salute, ma anche un significativo volano di sviluppo economico per l’intero comprensorio. Alla mobilitazione del 19 aprile è prevista la partecipazione degli amministratori locali, mentre l’invito a scendere in piazza è stato esteso ufficialmente anche ai consiglieri regionali.

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