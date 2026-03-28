Svolta per la sanità in Campania: addio al Piano di rientro

Notizia importante per la regione Campania. È ufficiale l’uscita dal Piano di rientro. La decisione, ratificata dal Ministero della Salute, sancisce la fine di una gestione vincolata e restituisce all’Amministrazione regionale la piena autonomia nella governance della sanità pubblica. Un traguardo che non rappresenta solo un successo burocratico, ma il via libera a una nuova stagione di investimenti, assunzioni e ammodernamento delle strutture territoriali.

Il ritorno alla gestione ordinaria e le nuove prospettive

Il superamento del regime restrittivo permetterà alla Regione di abbandonare le logiche emergenziali per tornare a una programmazione regolare e ordinaria. L’obiettivo primario è ora il rafforzamento del sistema sanitario nel suo complesso, attraverso il potenziamento delle tecnologie e il necessario ricambio generazionale del personale.

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha accolto con entusiasmo il provvedimento:

“È una notizia importante per tutta la nostra comunità: per i cittadini, per gli operatori della sanità, il personale medico e paramedico, per tutto il settore sanitario. La decisione adottata dal Ministero della Salute permette, infatti, all’Amministrazione di tornare a una regolare e ordinaria gestione della Sanità. Questo significa poter programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie, rafforzare nel suo complesso il sistema sanitario.”

Il percorso istituzionale e la collaborazione con il Ministero

Il raggiungimento di questo obiettivo è il frutto di un lavoro tecnico e politico che ha visto protagonista la Direzione Generale della Tutela della Salute. Negli ultimi mesi, l’ente ha impresso un’accelerazione decisiva per allineare il sistema regionale alle direttive della programmazione sanitaria nazionale, completando il percorso tracciato dalle amministrazioni precedenti.

Fondamentale è stato il dialogo con il Governo centrale, caratterizzato da una leale collaborazione istituzionale che ha permesso di superare anche i contenziosi pendenti.

“Negli ultimi mesi ho avuto un confronto costante e costruttivo con il Ministro Schillaci nello spirito di una leale collaborazione istituzionale nell’interesse della collettività. Un’interlocuzione proficua che ha consentito di completare in breve tempo il percorso avviato in precedenza e di superare di fatto il contenzioso pendente”, ha dichiarato il Presidente Fico, estendendo il ringraziamento al Ministro e agli uffici ministeriali per la cooperazione prestata.

Oltre l’emergenza: il potenziamento della medicina territoriale

Nonostante l’importanza del risultato, l’Amministrazione regionale sottolinea che l’uscita dal Piano di rientro non deve essere considerata un traguardo definitivo, bensì un nuovo punto di partenza. La sfida ora si sposta sulla risoluzione delle criticità strutturali che ancora affliggono il territorio e sul potenziamento dei servizi di prossimità.