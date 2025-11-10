Agropoli, ancora furti: colpo mirato in centro

Non si placa l’allarme furti ad Agropoli e ancora una volta ad essere presa di mira è stata un’abitazione del centro cittadino. Se nei giorni scorsi ignoti avevano agito in via Amendola, approfittando dell’assenza della proprietaria, questa volta si sono introdotti in un appartamento di via Vico, sito proprio di fronte all’Istituto Clinico Mediterraneo.

Probabilmente si è trattato di un colpo studiato poiché i malviventi erano certi che all’interno non ci fosse nessuno. Intorno alle 18, quindi, hanno forzato un ingresso e, una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di beni di valore. Hanno anche sradicato la cassaforte dal muro, portandola via.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Al loro rientro, i proprietari hanno trovato la casa sottosopra scoprendo quanto era avvenuto ed hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sull’ennesimo episodio avvenuto ad Agropoli.

Anche per il furto di via Amendola i malviventi erano a conoscenza delle abitudini della vittima che ogni sera esce di casa per assistere un’anziana. Ma in altri casi, come nei colpi messi a segno in via Frasso Telesino, i ladri non si sono fatti scrupoli ad entrare in appartamenti mentre i proprietari dormivano. Furti si sono verificati in settimana anche al locale cimitero.