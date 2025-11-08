Agropoli: ladri in azione al cimitero. Portati via oggetti di rame e ottone

Ignoti in azione anche nel cimitero, colpite diverse cappelle del penultimo padiglione. Rabbia dei cittadini

A cura di Ernesto Rocco
Furto cimitero Agropoli

L’emergenza furti che sta interessando il territorio non ha risparmiato il cimitero di Agropoli. Durante la settimana ignoti sono riusciti ad accedere al camposanto forzando le porte delle cappelle e portando via oggetti contenenti rame e ottone.

I colpi al cimitero di Agropoli

I malviventi hanno agito presumibilmente nella giornata di giovedì, nel penultimo padiglione del cimitero, facendo man bassa di quanto potesse avere un valore.

A fare l’amara scoperta i proprietari delle cappelle che hanno visto infranto il luogo dove riposano i loro cari. Rabbia e indignazione in città per quanto accaduto.

