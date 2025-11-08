Agropoli: ladri in azione al cimitero. Portati via oggetti di rame e ottone

L’emergenza furti che sta interessando il territorio non ha risparmiato il cimitero di Agropoli. Durante la settimana ignoti sono riusciti ad accedere al camposanto forzando le porte delle cappelle e portando via oggetti contenenti rame e ottone.

I colpi al cimitero di Agropoli

I malviventi hanno agito presumibilmente nella giornata di giovedì, nel penultimo padiglione del cimitero, facendo man bassa di quanto potesse avere un valore.

A fare l’amara scoperta i proprietari delle cappelle che hanno visto infranto il luogo dove riposano i loro cari. Rabbia e indignazione in città per quanto accaduto.