Emergenza furti: colpi ad Agropoli e Vallo della Lucania, cresce le preoccupazione

C’è una nuova crescente preoccupazione nel Cilento per una serie di furti che si stanno segnalando in zona. La notte scorsa ben tre colpi sono stati segnalati ad Agropoli. I ladri hanno agito in due appartamenti del Parco Testene mentre i proprietari dormivano.

Furti ad Agropoli

Nel primo caso hanno colpito nell’abitazione di un’anziana che al risveglio ha scoperto di essere stata derubata di tutto l’oro custodito in casa. Il secondo episodio ha riguardato un pizzaiolo, anche lui sorpreso nel sonno, che ha trovato la propria abitazione completamente a soqquadro: rubati portafoglio, borsellino e marsupio contenenti denaro e documenti personali.

Un terzo colpo in via Amendola, in pieno centro cittadino: qui i malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione di una signora che di notte esce per assistere un’anziana. Rientrata a casa la mattina seguente ha trovato la casa sottosopra.

Preoccupazione a Vallo della Lucania

Ma l’allarme furti interessa anche Vallo della Lucania. Ignoti hanno agito in una villetta nei pressi del cimitero. I ladri hanno tentato di forzare alcuni ingressi poi sono riusciti ad accedere all’interno tramite la finestra del bagno.

Una volta dentro hanno portato via quanto di valore hanno trovato. Il colpo si è registrato nel tardo pomeriggio, tra le 18 e le 20, quando il proprietario era assente.

Sul caso sono in corso indagini.