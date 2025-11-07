Agropoli, nuovi furti: due appartamenti svaligiati nella notte

Notte movimentata al Parco Testene di Agropoli, dove ignoti malviventi si sono introdotti in due abitazioni portando via denaro e oggetti di valore mentre i proprietari dormivano.

I colpi

Secondo quanto si apprende, una delle vittime è un’anziana residente che, al risveglio, ha scoperto di essere stata derubata di tutto l’oro custodito in casa. Il secondo episodio ha riguardato un noto pizzaiolo che questa mattina ha trovato la propria abitazione completamente a soqquadro: rubati portafoglio, borsellino e marsupio contenenti denaro e documenti personali.

Indagini in corso

I ladri avrebbero agito nella notte, muovendosi con estrema discrezione e senza destare sospetti. Solo al mattino i residenti si sono accorti dell’accaduto, lanciando l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul caso sono in corso indagini. Al momento non si esclude che i due furti possano essere collegati e che la stessa banda abbia colpito più abitazioni nel quartiere.