Agropoli: al via il Torneo di Basket Under 15 Eccellenza, ecco la cerimonia di apertura

Si è svolta ieri, presso il “Pala Di Concilio” di Agropoli, la cerimonia di apertura del Torneo di Basket Under 15 Eccellenza, alla presenza dei rappresentanti della federazione e delle istituzioni locali. La manifestazione, che vedrà impegnate sedici società in gara per il titolo di campione d’Italia della categoria, è ufficialmente iniziata con il giuramento del capitano dei campioni in carica dell’Olimpia Milano e quello della rappresentativa arbitrale.

Le gare

Le competizioni prenderanno il via oggi, 2 giugno, alle ore 14:00, e si svolgeranno giornalmente fino alla finalissima dell’8 giugno. I match si disputeranno nei palazzetti di Agropoli (“Pala Di Concilio”) e Torchiara (“Pala Cilento”), con un programma che prevede quattro incontri al giorno.

Grande partecipazione e omaggi per le squadre

Alla cerimonia hanno partecipato tutte le squadre qualificate, che hanno ricevuto una targa simbolica per celebrare il loro accesso alle fasi finali del torneo. Inoltre, gli atleti sono stati omaggiati con gadget contenenti alcuni prodotti tipici del Cilento, in segno di accoglienza e valorizzazione del territorio.

Per una settimana, Agropoli e Torchiara saranno il cuore pulsante del basket giovanile nazionale, ospitando nelle loro strutture i migliori talenti della categoria.