Basket Agropoli: ritorno al Pala Di Concilio con una sconfitta

Nella prima apparizione nel nuovo Pala Di Concilio (messo a lucido per l’occorrenza), la Polisportiva Basket Agropoli viene sconfitta dalla squadra di Cava.

Basket Agropoli – Cava: il match

Le prima due frazioni di gara vedono le due squadre rispondersi colpo su colpo, partita equilibrata e con grande ritmo.

Nella ripresa invece si fa preferire Cava, mostrando grande atletismo e anche un buon gioco corale. L’Agropoli prova a rispondere alle avanzate avversarie, ma per falli perde le sue pedine fondamentali e si ritrova a rincorrere con difficoltà.

Nell’ultimo quarto arriva l’allungo decisivo da parte degli ospiti che con Erra mettono un paio di triple che spezzano le gambe alla compagine agropolese, termina così l’incontro con il risultato di 67-76.

La solidarietà

Da sottolineare ad inizio partita la splendida iniziativa voluta dalla Polisportiva Basket Agropoli, “Teddy bears toss”, ovvero il lancio dei peluches. L’invito della società è stato accolto in massa dai cittadini agropolesi che si sono riversati in massa al Pala di Concilio sia per sostenere la squadra che per l’iniziativa davvero lodevole. Ricordiamo che tutti i peluches raccolti verranno devoluti in beneficenza alla Caritas di Agropoli.