La Polisportiva Basket Agropoli ritorna al Pala Di Concilio

Dopo una lunga attesa, finalmente la Polisportiva Basket Agropoli ritorna nel palazzetto Di Concilio.

Ultimati i lavori di restyling dell’impianto sportivo, la formazione del presidente Giulio Russo ritrova la propria casa, teatro storico di mille battaglie e altrettante imprese.

Il ritorno a casa del Basket Agropoli

La data prestabilita per il ritorno al Pala Di Concilio sarà il 22 Dicembre contro Cava de’ Tirreni: Per l’occasione la società adotterà un’ulteriore iniziativa, il “Teddy bears toss”, ovvero il lancio dei peluches che una volta raccolti verranno donati alla Caritas Agropoli.

I lavori

Tra i miglioramenti della struttura vengono annotati il rifacimento delle vetrate esterne sigillate e messe a nuovo e inoltre è stato rifatto anche l’impianto di riscaldamento sia di aria calda che fredda, infine stabilizzate le gratinate alle spalle dei due canestri. Le opere per il Pala Di Concilio erano iniziate un’anno fa; a posare la prima pietra l’allora sindaco Adamo Coppola. Non sono mancati ritardi per il loro completamento anche a causa di una serie di criticità riscontrate durante gli interventi.

Ora finalmente i lavori sono stati completati e il basket agropolese potrà far ritorno a casa. Si prospetta una serata ricca di emozioni sia per questo che per l’iniziativa benefica.