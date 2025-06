Agropoli: aderisce all’Associazione Italiana Biblioteche

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, con propria deliberazione di giunta, ha aderito all’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) – Sezione Campania per l’anno 2025, riconoscendone il ruolo nazionale e regionale di promozione e tutela delle biblioteche pubbliche, nonché la piena coerenza con gli obiettivi strategici della Biblioteca “Costabile Cilento”.

Gli obiettivi

L’adesione all’AIB garantirebbe alla Biblioteca “Costabile Cilento” di Agropoli numerosi vantaggi come l’accesso a reti professionali e strumenti operativi aggiornati, la possibilità di partecipare a progetti nazionali e bandi dedicati, il rafforzamento della qualità dei servizi offerti, attraverso percorsi formativi e scambio di buone pratiche, la visibilità della biblioteca in contesti autorevoli del settore bibliotecario e culturale. La Biblioteca “Costabile Cilento” è stata recentemente rinnovata all’interno del Palazzo Civico delle Arti, divenendo uno dei principali luoghi pubblici della città dedicati alla conoscenza, alla lettura, all’incontro e alla crescita culturale intergenerazionale.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale rimane quello di creare connessioni con le più rilevanti reti culturali e professionali del settore bibliotecario, in un’ottica di aggiornamento continuo, confronto e crescita delle competenze

L’Associazione Italiane Biblioteche

L’AIB, fondata nel 1930, è l’organizzazione nazionale di riferimento per i bibliotecari italiani e per lo sviluppo delle biblioteche come beni pubblici essenziali. L’AIB promuove la lettura, l’inclusione sociale, la professionalizzazione dei servizi bibliotecari e l’accesso libero alla cultura. Essa è attiva su tutto il territorio nazionale anche tramite le Sezioni Regionali, tra cui la Sezione Campania, che opera con continuità per supportare biblioteche comunali, scolastiche, universitarie e specialistiche attraverso consulenza, formazione, progettazione condivisa e attività di rete.