Agropoli, presto la riapertura della biblioteca comunale: ecco le novità

Grazie all’intervento di riqualificazione del Palazzo Civico delle Arti, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha restituito alla città uno spazio culturale rinnovato e vitale: la Biblioteca Comunale, intitolata al professor Costabile Cilento. Il restyling ha trasformato la biblioteca in un luogo moderno, accogliente e polifunzionale, pensato non solo per la conservazione e consultazione dei libri, ma anche come punto d’incontro per giovani, studenti e appassionati di cultura. Ai microfoni di InfoCilento, il consigliere comunale delegato alla Cultura, Francesco Crispino, ha parlato delle novità.

Le dichiarazioni

«Dopo l’intitolazione alla memoria del professor Cilento, abbiamo attivato due giornate settimanali – il lunedì e il mercoledì – dedicate alla donazione di libri, per arricchire ulteriormente il già ampio patrimonio librario della nostra biblioteca».

Tra qualche giorno, la struttura sarà aperta ogni giorno, sia la mattina che il pomeriggio, grazie anche all’impegno di numerosi volontari impegnati nella catalogazione del materiale disponibile. Ma non si tratta soltanto di una biblioteca in senso tradizionale: il nuovo spazio offrirà anche postazioni internet, rendendolo un centro dinamico dove cultura, studio e socialità possono convivere.

Agropoli “Città che legge”

Il rinnovato Palazzo Civico delle Arti, sede della biblioteca, si conferma così fulcro delle iniziative culturali cittadine. «Agropoli è una città che legge – ha sottolineato Crispino – e con il Settembre Culturale e la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, continua a promuovere il valore della cultura anche a livello nazionale».