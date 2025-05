Agropoli, 10 anni del liceo musicale Gatto: tutto pronto per il concerto “Note di un decennio”

Il liceo musicale di Agropoli “Alfonso Gatto” si appresta a festeggiare il suo decennale con il concerto “Note di un decennio“. L’evento è in programma per il prossimo 28 maggio alle ore 20:00 presso il teatro “Eduardo De Filippo”.

L’evento

Ad esibirsi saranno l’Orchestra Sinfonica e il Coro del Liceo diretti dal Maestro Alessandro Schiavo. Un ricco e variegato programma celebrerà in musica il decennio del Liceo; un percorso fatto di impegno e passione che raccoglie già i suoi frutti. Dal 1 settembre 2015, infatti, il liceo offre agli studenti la possibilità di formarsi musicalmente ma attraverso un percorso liceale completo di discipline scientifiche e umanistiche.

10 anni di emozioni e soddisfazioni

In dieci anni i diplomati del liceo “Alfonso Gatto” sono riusciti ad accedere non solo ai conservatori, ma anche alle più disparate facoltà universitarie in atenei molto selettivi quali il Politecnico di Torino, la Bocconi di Milano, il DAMS di Bologna. Il liceo Gatto è in rete con il Polo Regionale dei licei musicali e coreutici della Campania e promuove regolarmente progetti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti AFAM.

Punto di riferimento della cultura musicale locale e non solo

Tra le iniziative più rilevanti: le Orchestre Verticali Territoriali Junior (OVTJ), i cori e le orchestre regionali dei licei musicali , i “Pianoday” e i corsi di formazione per docenti. In dieci anni l’istituto si è imposto come punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale non solo nella città di Agropoli, ma nell’intero territorio. L’appuntamento del prossimo 28 maggio, ad ingresso libero, sarà dunque un modo per rendere omaggio all’impegno di studenti e personale che da dieci anni lavorano con e per la Musica.