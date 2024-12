Agropoli: tutto pronto al Liceo Musicale “Gatto” per il concerto di Natale

Il periodo più atteso dell’ anno è arrivato e l’Orchestra sinfonica, il Coro, i gruppi da camera del Liceo Alfonso Gatto si esibiranno mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 19:00, presso il teatro “E. De Filippo” di Agropoli per il consueto appuntamento natalizio con la grande musica.

Il repertorio

I brillanti studenti del liceo musicale terranno un concerto all’ insegna della buona musica guidati dai loro docenti, eseguendo un repertorio ricco che spazierà dal genere lirico, sinfonico classico al pop, al jazz e con l’ immancabile chiusura di brani tradizionali natalizi. Il Concerto sarà anche l’occasione per dimostrare come, da dieci anni, il liceo musicale Gatto sia una scuola di eccellenza per la formazione dei giovani musicisti e un punto di riferimento per la diffusione della musica di alto livello nel territorio.

Gli ospiti

Ospiti d’ onore dello spettacolo saranno i giovanissimi musicisti delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale di Agropoli, San Marco di Castellabate , Capaccio e Albanella che arricchiranno le Orchestre “Fiati”,” Percussioni”, “Corde armoniche” e il “Coro”, grazie al progetto ministeriale delle OVTJ (Orchestre Verticali Territoriali Junior).

L’impegno del Liceo Musicale di Agropoli

Il liceo musicale A. Gatto abbraccia questa iniziativa per il quarto anno consecutivo, credendo fortemente nell’ idea che muove il progetto: creare un ponte tra le scuole di diverso grado, con la musica d’ insieme come motore e, al contempo, come fine ultimo. Il concerto sarà un’ occasione di crescita formativa e professionale per gli studenti e una opportunità di condividere il loro amore per la musica, ricreando la magica atmosfera del Natale, generando gioia e pace nel cuore di chi ascolta.

L’evento è inserito nel Cartellone dei Concerti Natalizi delle Orchestre verticali del Polo Regionale dei Licei musicali e coreutici e della Rete delle Scuole medie con Percorsi ad Indirizzo Musicale della Regione Campania.

Il Concerto è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.