Addio a Giuseppe, il tifoso di Petina che sognava la Juve: l’appello social per la maglia autografata

La scomparsa prematura di Giuseppe D’Amato, giovane di soli 28 anni residente a Petina, ha profondamento colpito la comunità del centro alburnino. Il ragazzo, è venuto a mancare la scorsa settimana, lasciando nello sconforto familiari e amici. In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, l’Amministrazione comunale aveva proclamato il lutto cittadino per la giornata del 12 gennaio, data in cui si sono svolte le esequie.

Il desiderio di un tifoso juventino sfegatato

Giuseppe era conosciuto per la sua immensa passione per la Juventus. Una fede calcistica che lo ha accompagnato fino all’ultimo istante: per sua espressa volontà, durante il funerale è stato trasmesso l’inno bianconero ed è stato seppellito con la tuta della squadra che amava.

La mobilitazione social verso il club bianconero

Nelle ultime ore, il video delle esequie è divenuto virale. Molti gruppi bianconeri chiedono alla società di onorare Giuseppe. Nel messaggio, condiviso da migliaia di utenti, si legge la richiesta accorata di un gesto simbolico per la famiglia: “Cara Juventus ti volevo chiedere se è possibile regalare alla famiglia una maglia con il nome del ragazzo e tutte le firme dei nostri giocatori per onorare la memoria del nostro grande fratello juventino che ci ha lasciato troppo presto”.

Un ultimo omaggio per onorare la memoria

La richiesta nasce dalla volontà di onorare un ragazzo che ha dimostrato un attaccamento incrollabile alla maglia nonostante le difficoltà della malattia. Il testo diffuso online ribadisce l’importanza di far arrivare questo messaggio alla dirigenza: “Questo è il funerale di Giuseppe, un ragazzo juventino sfegatato della provincia di Salerno. Al suo funerale ha voluto il nostro inno”.