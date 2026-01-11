Muore a 29 anni: lutto cittadino a Petina per la scomparsa di Giuseppe D’Amato

Petina si stringe nel dolore per la scomparsa di Giuseppe D’Amato, il giovane di 29 anni venuto a mancare nelle scorse ore.

La scelta del sindaco

Il sindaco Domenico D’Amato ha proclamato il lutto cittadino per la giornata del 12 gennaio, in segno di partecipazione e vicinanza alla famiglia del giovane. Una decisione assunta dall’Amministrazione comunale per testimoniare il cordoglio collettivo e l’abbraccio dell’intero paese alla famiglia di Giuseppe in questo momento di immenso dolore.

In concomitanza con lo svolgimento dei funerali, è stata disposta la chiusura temporanea di tutte le attività commerciali dalle ore 14 alle ore 18, con l’abbassamento delle serrande in segno di rispetto. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre sospesa ogni attività ludica o ricreativa ritenuta incompatibile con il carattere luttuoso della giornata.

L’Amministrazione ha invitato i cittadini a partecipare al dolore della famiglia nelle forme ritenute più opportune e consone alla gravità dell’evento, osservando anche un minuto di silenzio e di raccoglimento nel corso della giornata, comprese le scuole del paese.