Ad Ascea l’unica tappa campana del Campionato Invernale di Regolarità Vespa 2026

L’appuntamento del 15 marzo ad Ascea sarà dunque l’unico passaggio campano della stagione invernale dell’Area Sud

A cura di Chiara Esposito
Vespa Club

Il prossimo 15 marzo 2026 sarà Ascea ad ospitare l’unica tappa in Campania del Campionato Invernale di Regolarità Area Sud, competizione ufficiale del Vespa Club d’Italia.

L’appuntamento

Un appuntamento che vede la partecipazione del Vespa Club Vallo della Lucania, promotore dell’evento sul territorio, e che rappresenta un passaggio significativo per il calendario del Sud Italia.

Il Cilento potrà contare anche su un proprio ambasciatore: Massimo Pellegrino, originario di Casal Velino, già protagonista di numerose tappe nazionali e volto riconosciuto del territorio all’interno del movimento vespistico.

Il Campionato Invernale di Regolarità Vespa

Il Campionato Invernale di Regolarità Vespa si svolge lungo più tappe distribuite in varie località del Mezzogiorno. Si tratta di prove di regolarità: non vince chi va più veloce, ma chi rispetta con maggiore precisione tempi e percorso stabiliti.

Le classifiche previste sono individuali e a squadre. Per le società, la graduatoria deriva dalla somma dei punti conquistati dai migliori tre piloti di ciascun Vespa Club in ogni tappa, con ulteriori punti assegnati anche ai partecipanti piazzati oltre il quindicesimo posto.

L’appuntamento del 15 marzo ad Ascea sarà dunque l’unico passaggio campano della stagione invernale dell’Area Sud. Indetto e disciplinato dal Vespa Club d’Italia, viene gestito operativamente attraverso l’organizzazione delle singole tappe affidata ai club locali aderenti.

