Ad Altavilla Silentina la giornata della legalità con il Prefetto e il Questore

Istituzioni e Scuole a confronto questa mattina ad Altavilla Silentina per l’evento dedicato ai temi della legalità. L’iniziativa si è svolta presso l’Auditorium “A. Casagrande” ed ha avuto lo scopo di promuovere la cultura della legalità attraverso fonti diverse come il teatro e il dibattito tra i giovani e le Istituzioni.

La giornata

L’evento è stato fortemente voluto dal sindaco Francesco Cembalo e si è avvalso della presenza del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito e del Questore Giancarlo Conticchio oltre che del Provveditore agli Studi di Salerno, Mimì Minella. La giornata, tanto partecipata, è stata articolata in diversi momenti: per iniziare si è tenuta la rappresentazione teatrale dal titolo “Il bambino di burro” (scritto e diretto dal nisseno Salvatore Riggi), ispirata alla tragica vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino rapito, tenuto in prigionia per circa due anni e poi ucciso e sciolto nell’acido.

Una storia drammatica che ancora costituisce uno dei fatti di mafia più cruenti che si siano consumati. Dopo lo spettacolo, si è tenuto il dibattito tra gli studenti e le istituzioni presenti che, ai microfoni di InfoCilento, hanno sottolineato l’importanza di educare i giovani alla legalità.