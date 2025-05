Altavilla Silentina, “Giornata della Legalità”: istituzioni e scuole insieme per parlare agli studenti

Le Istituzioni e le Scuole si uniranno, giovedì 5 giugno, ad Altavilla Silentina per una manifestazione dedicata ai temi della legalità. Presso l’Auditorium “A. Casagrande”, alle ore 9:00, si terrà una giornata finalizzata alla diffusione della cultura della legalità attraverso arti diverse.

La giornata

Un evento a più voci, presieduto dal Sindaco, Francesco Cembalo e che vedrà la presenza del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, con il Questore, Giancarlo Conticchio; presente anche il Provveditore agli Studi di Salerno, Mimì Minella.

La giornata sarà articolata in diversi momenti: si inizierà con la rappresentazione teatrale dal titolo “Il bambino di burro”, scritto e diretto da Salvatore Riggi, ispirata alla tragica vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino rapito, tenuto in prigionia per circa due anni e poi ucciso e sciolto nell’acido.

Dopo lo spettacolo, si terrà il confronto con le istituzioni presenti e agli studenti sarà offerta la possibilità di partecipare attivamente al dibattito e di confrontarsi sui temi trattati, rendendo l’incontro ancora più coinvolgente e significativo.

“Siamo felici di ospitare Sua Eccellenza il Prefetto Esposito, che ha subito accolto il nostro invito, quando gli abbiamo parlato dell’incontro. Sarà un momento intenso, non solo per i temi affrontati, ma anche per la modalità che abbiamo scelto, come amministrazione, insieme al Presidente del Consiglio comunale, Francesco Amoroso. La cultura della legalità è fatta di tante forme, proviamo ad unirne alcune, partendo da una pièce teatrale dedicata al dramma di un bambino per inserirlo in un contesto più ampio e riflessivo” ha fatto sapere il sindaco, Francesco Cembalo.