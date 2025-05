Agropoli celebra la giornata della legalità con “Il laboratorio del Dolce risveglio”

In occasione della Giornata della Legalità, la Casa Alloggio “Dolce Risveglio” di Agropoli ha aperto le sue porte alla comunità per un evento significativo dedicato alla memoria e all’inclusione sociale. La struttura, gestita dalla Fondazione Casamica e situata in un bene confiscato alla criminalità organizzata, ha ospitato l’Open Day dei “Laboratori del Dolce Risveglio”, un progetto volto a promuovere la cultura della legalità attraverso attività abilitanti e inclusive.

L’iniziativa

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, ha previsto la realizzazione di due laboratori principali: uno di ceramica e decorazione e l’altro dedicato alla creazione di un agrumeto sociale. Queste attività hanno coinvolto i dieci ospiti della struttura, adulti con disagio psichico, offrendo loro l’opportunità di acquisire nuove competenze e favorire l’inserimento socio-lavorativo.

La Giornata della Legalità ad Agropoli ha rappresentato un momento di riflessione e impegno concreto nella lotta contro la criminalità organizzata. Attraverso i “Laboratori del Dolce Risveglio”, la comunità ha dimostrato come sia possibile trasformare luoghi di illegalità in spazi di speranza e rinascita, contribuendo alla costruzione di una società più giusta e inclusiva.