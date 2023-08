Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 29 agosto | Ecco l’Almanacco

Oggi nasceva una stella(Gary, 29 agosto 1958 – Los Angeles, 25 giugno 2009). E’ stato un cantautore, ballerino, compositore, produttore,discografico, coreografo, filantropo e imprenditore statunitense: il suo nome è Michael Jackson.

Conosciuto anche come “The King of Pop” (Il Re del Pop), è considerato uno degli artisti musicali più influenti della popular music per merito del suo contributo nel mondo della musica, della danza, della moda e dello spettacolo. Grazie alle sue performance dal vivo ed i suoi video ha reso popolari tecniche di danza come il moonwalk, il toe stand, l’anti-gravity lean e la robot dance, arrivando ad essere considerato uno dei migliori ballerini di sempre.

Santi del giorno

Martirio di San Giovanni Battista

Santa Beatrice di Nazareth (Religiosa) Santa Sabina (Martire)

San Sebbi (Re della Sassonia Orientale)

Etimologia: Beatrice, il latino “Beatrix” deriva dal termine “beatus”, “beato, felice”. Beatrice è “colei che rende beati, che dona la beatitudine”. Nome esclusivamente femminile, ebbe larga diffusione in epoca medioevale, specie tra i ceti più abbienti.

Proverbio del giorno:

Chi va all’acqua d’agosto, non vuol bere il mosto

Aforisma del giorno:

Non importa che non conosce Venere nella sua più piena dolcezza colui che non è andato a letto con una zoppa. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1991 – La mafia uccide Libero Grassi Alle 7,30 il silenzio che avvolge via Vittorio Alfieri, nel cuore del centro storico di Palermo, è interrotto da tre colpi di pistola. Due individui scappano e sul marciapiede rimane il corpo senza vita di un uomo. Libero Grassi, titolare dell’impresa Sigma, è assassinato a due passi dalla sua abitazione, per mano della mafia (l’esecutore materiale viene riconosciuto più tardi in Salvatore Madonia) contro cui ha lottato fino alla fine, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. Il giorno dopo il Corriere della Sera pubblica una lettera, dove accusa le associazioni di categoria di averlo lasciato solo nella lotta al racket delle tangenti imposte a commercianti e imprenditori.

2005 – New Orleans devastata dall’uragano Katrina : Oltre 700 morti, vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. È una New Orleans in ginocchio quella che si presenta agli occhi del mondo, a poche ore dal passaggio dell’uragano Katrina, uno dei cinque più disastrosi della storia degli Stati Uniti.

Sei nato oggi? I nati il 29 agosto odiano soprattutto il caos, e quindi tendono a conferire ordine e chiarezza al loro lavoro. Questo non significa in alcun modo che siano rigidi od ottusi: al contrario, essi sono spinti all’azione e possono anche essere animati da un grande fuoco interiore, ma in qualche modo si esprimono sempre in maniera ordinata e organizzata. L’improvvisazione è un tema ricorrente, non soltanto nel senso che essi non si perdono mai sul da farsi, ma anche che trovano sempre il modo di risolvere una situazione problematica pensando seduta stante a nuove soluzioni. Sotto questo profilo, sono pensatori positivi e concreti, che cercano sempre di svolgere una funzione più produttiva e raffinata.

Celebrità nate in questo giorno

1958 – Michael Jackson : Il re del Pop, nato a Gary (nell’Indiana, USA), è l’artista di maggior successo di tutti i tempi.

1915 – Ingrid Bergman: Nata a Stoccolma, è uno dei volti storici della storia del cinema. Tre volte Premio Oscar, secondo l’American Film Institute è la quarta più grande star femminile di Hollywood di tutti i tempi.

1632 – John Locke : Nato a Wrington, nel sud-ovest dell’Inghilterra, fu tra i principali pensatori del Seicento.

Scomparsi oggi

1991 – Libero Grassi Un imprenditore onesto e animato da profondo impegno civile, lasciato solo nella lotta impari contro cosa nostra.