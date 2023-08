Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 28 agosto | Ecco l’Almanacco

Oggi è Sant’Agostino. Di questo santo ricordiamo una frase che ha percorso millenni rimanendo sempre di notevole valore anche oggi. La prima fonte cristiana che sta alla base di questa frase è infatti riconducibile a Sant’Agostino d’Ippona che nei suoi Sermones (164, 14) afferma: Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere (“cadere nell’errore è stato proprio dell’uomo, ma è diabolico insistere nell’errore per superbia”).

La frase è entrata nel linguaggio comune, come aforisma, col quale si cerca di attenuare una colpa, un errore, purché sporadico e non ripetuto.

Il significato è chiaro: l’errare è parte della natura umana. Questo, però, non può essere inteso come attenuante di responsabilità per una reiterazione dello sbaglio, quanto piuttosto un mezzo per imparare dall’esperienza.

Accadde Oggi

1903 – Nasce l’Harley-Davidson: Nel 1901 a Milwaukee (Wisconsin) nasce qualcosa di più di una semplice motocicletta… prende forma un mito senza età! Due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, costruiscono pezzo per pezzo un prototipo di bicicletta motorizzata.

1963 – Martin Luther King pronuncia il celebre “I have dream” «Ho un sogno: che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo: “Riteniamo queste verità di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali”». Parole scolpite nella storia degli Stati Uniti d’America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti a una folla di 250mila persone, raccolta al Lincoln Memorial di Washington.

Sei nato oggi? Timidezza e riserbo ti impediscono spesso di essere apprezzato per quello che sei. Devi imparare ad avere maggior fiducia nella tue capacità, che sono molte, e nelle tue idee spesso geniali. Se lo farai riceverai, nel lavoro, i riconoscimenti che meriti. In amore, per essere felice devi solo diventare più aperto ed appassionato.

Celebrità nate in questo giorno

1749 – Johann Wolfgang von Goethe: Nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar nel marzo del 1832, è stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca.

1920 – Giorgio Bocca Nato a Cuneo, è stato uno scrittore e un giornalista, tra i principali protagonisti del Novecento. Durante tutta l’attività pubblicistica rivendicò sempre con orgoglio il passato da partigiano della Resistenza, ergendosi a strenuo difensore della Costituzione.1965 – Shania Twain: Nata a Windsor, nel Canada meridionale e registrata all’anagrafe come Eilleen Regina Edwards OC, è una popolare cantautrice country e pop rock, nota con lo pseudonimo di Shania Twain.