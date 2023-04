Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 26 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 26 aprile è una data che ha diversi significati, dai Santi venerati in questa giornata agli avvenimenti storici memorabili, alle curiosità interessanti e alle celebrità nate in questo giorno. Vediamo insieme cosa rende il 26 aprile una data speciale.

Santi del 26 aprile

Santi del 26 Aprile Il 26 aprile è dedicato a diversi Santi nel calendario cattolico. Tra questi, San Cleto, il terzo successore di San Pietro come Papa, che governò la Chiesa cattolica nel I secolo. Inoltre, si celebra Santa Zita, San Mariano, un vescovo di Tortona noto per la sua devozione e carità verso i poveri, e Santa Franca, una monaca benedettina conosciuta per la sua vita di preghiera e penitenza.

Avvenimenti storici

Avvenimenti Storici del 26 Aprile Il 26 aprile è stato testimone di numerosi avvenimenti storici di rilievo. Uno di questi è avvenuto nel 1986, quando il disastro nucleare di Chernobyl si verificò nell’allora Unione Sovietica. L’esplosione di un reattore nucleare causò una delle peggiori catastrofi nucleari della storia, con conseguenze a lungo termine per la salute e l’ambiente.

Inoltre, il 26 aprile del 1937 è stato il giorno del bombardamento di Guernica durante la Guerra civile spagnola, quando l’aviazione tedesca e italiana attaccò la città basca di Guernica, provocando una distruzione su vasta scala e la morte di centinaia di persone. Questo tragico evento ispirò l’omonimo quadro di Pablo Picasso, diventato un simbolo della violenza della guerra.

La curiosità

Curiosità del 26 Aprile Il 26 aprile è anche una data associata a diverse curiosità interessanti. Ad esempio, il 26 aprile 1989 è stato il giorno in cui l’attuale imperatore del Giappone, l’imperatore Naruhito, ha sposato l’imperatrice consorte Masako Owada, in una cerimonia tradizionale tenutasi a Tokyo.

Inoltre, il 26 aprile è stato il giorno in cui il celebre autore e poeta inglese William Shakespeare è stato battezzato nel 1564, sebbene la sua data di nascita effettiva non sia nota con certezza. Shakespeare è considerato uno dei più grandi drammaturghi della letteratura mondiale, noto per le sue opere teatrali come Romeo e Giulietta, Amleto, e Macbeth.

Celebrità nate il 26 aprile

Celebrità Nate il 26 Aprile Il 26 aprile ha visto la nascita di diverse celebrità di successo. Tra queste, si annovera l’attore americano Channing Tatum, noto per il suo ruolo in film come Magic Mike e Step Up. Inoltre, è nato anche l’attore britannico Tom Welling, famoso per aver interpretato Clark Kent nella serie TV Smallville.