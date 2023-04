Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 22 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 22 aprile è una data ricca di significato, con numerosi eventi storici, festività religiose e curiosità interessanti. Vediamo insieme cosa riserva l’almanacco del 22 aprile.

Santi del 22 aprile

In campo religioso, il 22 aprile è dedicato a due importanti santi

San Soter: Fu papa della Chiesa cattolica dal 166 al 175 d.C. È venerato come martire e viene invocato come protettore contro le calamità naturali, come terremoti, tempeste e incendi.

San Leonardo Murialdo: Fu un sacerdote italiano del XIX secolo, noto per la sua dedizione all’istruzione e all’educazione dei giovani. È considerato il fondatore della Congregazione di San Giuseppe, che si dedica all’educazione e all’assistenza dei giovani svantaggiati.

Avvenimenti storici del 22 aprile:

Il 22 aprile è stato anche testimone di diversi avvenimenti significativi nella storia. Alcuni di questi includono:

Scoperta del Brasile: Il 22 aprile del 1500, il navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral fece la scoperta ufficiale del Brasile, quando approdò sulla costa nord-orientale dell’attuale stato brasiliano di Bahia. Questo evento segnò l’inizio della colonizzazione portoghese del Brasile.

Proclamazione della Repubblica dell’Islanda: Nel 1944, l’Islanda dichiarò ufficialmente la sua indipendenza dalla Danimarca e si proclamò una repubblica. Il 22 aprile è ancora oggi festeggiato come il Giorno della Repubblica in Islanda.

Fondazione dell’UNESCO: L’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, venne fondata il 22 aprile del 1946. Questa organizzazione internazionale si impegna a promuovere la pace, la cultura e l’istruzione in tutto il mondo.

Curiosità del 22 aprile:

Oltre agli avvenimenti storici e alle festività religiose, il 22 aprile è anche associato a diverse curiosità interessanti:

Giornata della Terra: Il 22 aprile è celebrato in tutto il mondo come la Giornata della Terra, una giornata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela dell’ambiente e della conservazione della natura.

Record del mondo di maratona: Il 22 aprile del 1984, il maratoneta britannico Steve Jones stabilì il record del mondo di maratona maschile, completando la maratona di Chicago in 2 ore, 8 minuti e 5 secondi.

Nascita di Jack Nicholson: Il noto attore statunitense Jack Nicholson, vincitore di tre premi Oscar, è nato il 22 aprile del 1937.