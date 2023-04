Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 20 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 20 aprile è una data che, nel corso della storia, è stata caratterizzata da numerosi eventi significativi. Tra santi venerati, avvenimenti storici di rilievo e curiosità interessanti, il 20 aprile offre uno spaccato affascinante del passato e del presente. Scopriamo insieme cosa ha reso questa data così speciale nel corso dei secoli.

Santi del 20 aprile

Nel calendario liturgico cattolico, il 20 aprile è associato a due santi particolarmente venerati: San Marcellino e San Pietro.

San Marcellino è stato un papa della Chiesa cattolica, che ha ricoperto il pontificato tra il 296 e il 304 d.C. Durante il suo papato, si oppose alle persecuzioni degli imperatori romani contro i cristiani, ma fu infine arrestato e condannato a morte. La sua figura è venerata come martire e difensore della fede cristiana.

San Pietro, invece, è una figura molto nota e rispettata nella tradizione cristiana. Egli è stato uno dei dodici apostoli di Gesù e il primo vescovo di Roma, considerato il fondatore della Chiesa cattolica. La sua figura è associata a numerosi episodi biblici, tra cui la sua professione di fede in Gesù come Messia e la sua leadership tra i discepoli. San Pietro è venerato come il patrono dei pescatori, dei papi e della città di Roma.

Gli avvenimenti del 20 aprile

Nel corso della storia, il 20 aprile è stato il teatro di diversi avvenimenti di rilevanza mondiale.

Un evento storico di grande importanza è stato il 20 aprile 1889, quando Adolf Hitler, il futuro dittatore tedesco, è nato a Braunau am Inn, in Austria.

Hitler è stato il leader del partito nazista e ha governato la Germania come dittatore dal 1934 al 1945, durante la Seconda guerra mondiale. Il suo governo ha promosso politiche razziste e antisemite che hanno portato all’Olocausto, causando la morte di milioni di persone.

L’ascesa di Hitler al potere ha avuto un impatto profondo sulla storia del XX secolo e il suo compleanno è ancora oggi oggetto di controversie.

Un altro avvenimento significativo è stato il 20 aprile 1653, quando Oliver Cromwell ha sciolto il Parlamento inglese, aprendo la strada al suo governo dittatoriale dopo la guerra civile inglese. Cromwell è stato un personaggio controverso nella storia inglese, noto per aver instaurato un regime autoritario dopo aver deposto il re Carlo I. La sua azione di sciogliere il Parlamento il 20 aprile 1653 è stata un momento chiave nella sua ascesa al potere.

Curiosità del 20 aprile Oltre agli eventi storici e alle figure di rilievo, il 20 aprile offre anche alcune curiosità interessanti.

Ecco alcune curiosità legate al 20 aprile

Giornata della Cannabis: In molti Paesi, il 20 aprile è noto come “420”, una sorta di festa informale della cannabis. Questo numero è diventato un codice tra gli appassionati della pianta, che si ritrovano in questo giorno per celebrarla con eventi, manifestazioni e attività legate all’uso della cannabis.

Astronomia: Il 20 aprile è anche una data che ha visto diversi eventi astronomici di rilievo nel corso degli anni. Ad esempio, nel 2018, si è verificato un fenomeno noto come “sciame di meteore delle Liridi”, che ha offerto uno spettacolo celeste con una pioggia di stelle cadenti visibile in molte parti del mondo.

Giornata mondiale delle api: Il 20 aprile è stato designato come la Giornata mondiale delle api, una giornata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle api per l’ecosistema e per la nostra alimentazione. Le api svolgono un ruolo cruciale nell’impollinazione delle piante, contribuendo alla produzione di cibo e al mantenimento della biodiversità.

Oltre alle curiosità, il 20 aprile ha visto anche la nascita di diverse celebrità di spicco in vari campi. Ad esempio: