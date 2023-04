Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 18 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 18 aprile è una data che presenta una vasta gamma di eventi e curiosità interessanti. Scopriamo insieme quali sono.

Santi del 18 aprile

Il 18 aprile è dedicato a San Galdino, vescovo di Milano nel XIII secolo. Nella tradizione cristiana, San Galdino è conosciuto per la sua umiltà e il suo impegno nella costruzione di chiese e conventi nella regione lombarda.

Avvenimenti storici

Il 18 aprile del 1955, il famoso scienziato Albert Einstein morì a Princeton, New Jersey, negli Stati Uniti. Einstein è conosciuto per la sua teoria della relatività e ha ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 1921.

Il 18 aprile del 1980, il regista italiano Federico Fellini morì a Roma all’età di 73 anni. Fellini è stato uno dei registi più influenti del cinema italiano ed europeo, conosciuto per film come “La dolce vita” e “Otto e mezzo”.

Celebrità nate il 18 aprile

Tra le celebrità nate il 18 aprile, spicca il nome dell’attrice e cantante statunitense Kourtney Kardashian, nata nel 1979. Kourtney è conosciuta per essere parte della famosa famiglia Kardashian e per il suo ruolo nella serie televisiva “Keeping Up with the Kardashians”.

Un’altra celebrità nata il 18 aprile è l’attrice e cantante britannica Hayley Mills, nata nel 1946. Mills è conosciuta per il suo ruolo in “Pollyanna” e “Tiger Bay” e ha ricevuto un premio BAFTA come miglior attrice.

Celebrità morte il 18 aprile

Tra le celebrità morte il 18 aprile, non possiamo non ricordare Albert Einstein, morto nel 1955. Lui e la scienza sono un tutt’uno, tant’è che definire qualcuno “Einstein”, vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico.

Notizie curiose

Il 18 aprile del 1906, un terremoto di magnitudo 7.8 colpì San Francisco, California, causando la morte di migliaia di persone e danni estesi alla città.

L’aforisma del giorno

“La pazienza è la fortuna dei coraggiosi.” – Luigi Pirandello.