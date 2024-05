Battipaglia: la sindaca chiama a raccolta i sindacati. Francese: “Vicenda Prysmian-Fos caduta nel dimenticatoio”

Torna al centro dell’attenzione la questione relativa alla vicenda della Prysmian Fos che a detta della Sindaca Cecilia Francese sembra caduta nel dimenticatoio.

Sindaca accanto ai lavoratori

«La perdita del posto di lavoro per molti operai, per gli addetti all’indotto, parliamo di oltre 600 unità, sembrano non interessare questo Governo, l’azienda e le forze politiche locali e nazionali», accusa il primo cittadino di Battipaglia.

Accanto ai lavoratori sin dalla prima ora la sindaca di Battipaglia non le manda a dire.

«Non può passare sotto silenzio il dramma che molti nostri concittadini e lavoratori della Piana del Sele stanno vivendo in questi mesi -continua la prima cittadina-. Si parla di ricollocazione delle unità lavorative ma non c’è ancora nessun accordo su questa possibilità. Ritengo doveroso accendere una luce su questo e chiedere a gran voce che tutti facciano la propria parte per poter salvare l’impianto produttivo di Via Spineta e impegnarsi affinché questo vero e proprio dramma per centinaia di famiglie sia scongiurato».

Le trattative da parte dell’Azienda

In questi mesi si è registrato anche un comportamento poco incline alle trattative da parte dell’Azienda.

«Vorrei porre l’accento sull’atteggiamento a dir poco rigido del management Prysmian Fos che ha, inspiegabilmente, rinunciato allo stabilimento di Battipaglia mantenendo questa posizione durante le trattative -conclude la Sindaca-. Credo che qualcosa si possa fare per il nostro territorio. Nei prossimi giorni farò richiesta di un incontro urgente con le parti sindacali coinvolte».

La Sindaca Francese non le manda a dire e promette di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.