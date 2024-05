Ente Riserve Naturali “Foce Sele-Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano: costituita la nuova Giunta

Si è insediata, in queste ore, presso la sede di Contursi Terme, la nuova giunta dell’ente “Riserve Naturali Regionali Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano”, composta dal Presidente Antonio Cuomo, da Antonio Forziati sindaco di Castelcivita e Luca D’Ambrosio consigliere comunale di Campagna – designati dalla Comunità delle Riserve – da Roberto Paolillo in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e Gaetano Pascariello in rappresentanza delle associazioni professionali agricole.

Ecco gli obietti prioritari

Nominati con decreto del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, grande entusiasmo e condivisione degli obiettivi strategici è stato espresso dai componenti della Giunta che ha anche rimarcato la volontà di raggiungere i più importanti obiettivi in tempi celeri, a partire dalla rinnovata pianificazione e regolamentazione delle aree del Parco, in modo da consentire uno sviluppo sostenibile, nel quadro del pieno ed assoluto rispetto del patrimonio ambientale esistente. Giunta già a lavoro e prima riunione di insediamento.

Tra gli interventi immediati la rifunzionalizzazione della Casina Rossa

Il presidente Antonio Cuomo: «La riqualificazione della fascia pinetata e la rifunzionalizzazione della Casina Rossa, che diventerà un presidio di legalità, anche attraverso l’istituzione di maggiori controlli con l’ausilio delle forze dell’ordine e dei volontari sono tra le priorità dell’Ente». Di pari passo interventi atti al rilancio del turismo ambientale con il coinvolgimento delle scuole e delle comunità del Parco. Intensificare la collaborazione con l’oasi di Persano ed il Wwf e con l’Oasi Dunale di Capaccio Paestum e Legambiente, per renderli sempre più fruibili e visitabili.

Tra i progetti, il contratto di Fiume Sele-Tanagro

«La Regione Campania – con il presidente Vincenzo De Luca ed il Vicepresidente ed Assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola – crede molto nei progetti che porteremo avanti, il sostegno e la disponibilità sono massimi. Fra i progetti più importanti vi è senza dubbio il Contratto di Fiume “Sele-Tanagro”, che rappresenta uno strumento strategico per la tutela e la valorizzazione dei territori fluviali e un importante punto di forza per le proposte da candidare ai finanziamenti della comunità europea».