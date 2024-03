È Antonio Cuomo il nuovo presidente dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano

La nomina a firma della Regione Campania è stata accolta di buon grado dagli ebolitani: è Antonio Cuomo, già deputato e consigliere regionale, a presiedere l'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita-Marzano.

Uno dei principali obiettivi di Cuomo sarà portare avanti il Contratto di Fiume Sperimentale Sele Tanagro Calore, uno strumento fondamentale per la gestione integrata delle risorse idriche e per la salvaguardia degli ecosistemi fluviali.

Il neo-presidente, dunque, si prepara a guidare con determinazione queste preziose aree protette verso nuovi obiettivi di tutela e sviluppo sostenibile.

Impegno del neo presidente

Cuomo ha annunciato fin da subito alcuni dei suoi primi impegni concreti.

Il Contratto di Fiume – che è uno strumento di programmazione negoziata – coinvolge oltre 50 fra comuni del territorio, le provincie di Avellino e Salerno, le comunità montane ed i consorzi di bonifica delle aree coinvolte. Assieme a loro gli altri stakeholder del territorio: associazioni, comunità, agricoltori e attori economici, al fine di promuovere una gestione sostenibile delle acque e prevenire situazioni di degrado ambientale.

Il focus di Cuomo su questo fronte indica una chiara volontà di affrontare le sfide legate alla gestione idrica in modo strategico e collaborativo, puntando alla conservazione a lungo termine delle risorse idriche e degli habitat fluviali ed alla promozione delle aree interessate.

Nuova linea per la fascia costiera e pinetata

Tra cavilli burocratici e vincoli il neopresidente si è impegnato a riqualificare la fascia pinetata che per otto chilometri si snoda nel territorio comunale di Eboli e raggiunge la vicina Capaccio Paestum, zone che fanno parte dell'area protetta della Riserva e che sono un polmone verde dalle elevate potenzialità anche turistiche.

L'Ente Riserve sarà in prima linea – con la presidenza di Antonio Cuomo – in un rinnovato impegno per proteggere e valorizzare il prezioso patrimonio naturale, per il bene delle generazioni presenti e future e per lo sviluppo del territorio.

Il presidente Cuomo intende interpretare il proprio mandato quale servizio per la comunità, impegnandosi per la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la promozione del turismo eco-compatibile in queste importanti riserve naturali e nelle aree circostanti.