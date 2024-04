One Man Show: Francesco Cicchella a San Marco di Castellabate

Il 27 aprile 2024 è un giorno che si farà ricordare per San Marco di Castellabate: in onore di San Marco Evangelista l’artista scelto per i festeggiamenti è Francesco Cicchella, uno degli show man più bravi degli ultimi tempi.

Francesco Cicchella

Francesco Cicchella è diventato famoso grazie al seguitissimo programma Rai Made in Sud e da allora la sua carriera è stata inarrestabile. Ha partecipato a numerosi programmi sia Mediaset che Rai che gli hanno dato modo di acquisire grandi consensi dal grande pubblico. Cicchella è molto legato al territorio cilentano e sono diversi gli appuntamenti che hanno segnato la sua carriera in questo territorio. Insieme alla sua insostituibile spalla Vincenzo De Honestis, promettono uno spettacolo che si farà ricordare. Un one man show esilarante, in cui Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte: dai suoi cavalli di battaglia (reinterpretazioni dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) alle performance completamente inedite.

Il programma per i festeggiamenti

La festa è iniziata martedì 16 aprile: è stata intronizzata la statua ed è iniziato il solenne novenario che ha iniziato a celebrare il Santo Evangelista.

Quest’anno la festa si arricchisce di un altro evento storico: il centenario dell’arrivo della statua di San Marco.

Il 21 aprile 1924 arrivò a Santa Maria e da li proseguì per il paese. E da qui si rinnova ciò che accadde cento anni fa come segno di appartenenza ed eredità di una storia e di una devozione tramandata dagli avi.

Il 25 aprile 2024 la processione sarà accompagnata dal complesso bandistico “Santa Cecilia” di Castellabate, l’illuminazione artistica del paese sarà curata dalla Ditta Cilento Ligths di Monteforte C.to e lo spettacolo pirotecnico sarà curato dalla Ditta Di Muoio di Vatolla.