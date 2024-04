Via dal campo profughi in Libano, famiglia siriana accolta a Baronissi

Dalla provincia di Salerno una storia di accoglienza e solidarietà. Due bimbi siriani di 5 e 10 anni e i loro genitori, provenienti da un campo profughi del Libano, sono sbarcati, attraverso i Corridoi Umanitari, qualche giorno fa in Italia, diretti a Baronissi, dove sono ospitati e accuditi da alcuni nuclei familiari.

Una storia di integrazione e solidarietà

La bella famiglia è stata accolta con tanto entusiasmo dai volontari del comune e ora dimora, ospite, in una abitazione a Saragnano. Il gruppo di volontari assistite passo dopo passo la famiglia per favorirne al più presto l’integrazione: i due bimbi sono già iscritti alle scuole che frequentano con interesse anche per imparare più in fretta possibile la lingua.

“Da Baronissi – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – un’azione di grandissima civiltà e di solidarietà vera in un mondo martoriato da guerra e sopraffazione”. Ieri il saluto ufficiale del sindaco Valiante a Palazzo di Città a Yahya, Nour e ai loro genitori, accompagnati da alcuni volontari.