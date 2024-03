Vibonati potrà rientrare tra gli Enti comunali della “Comunità Montata Bussento, Lambro e Mingardo”

Il Comune di Vibonati potrà rientrare tra gli Enti comunali facenti parte della “Comunità Montata Bussento, Lambro e Mingardo“. È quanto approvato dal Consiglio generale dell'Ente Montano nel corso della seduta che si è tenuta lo scorso 15 Marzo presso la sede di Futani. La parola ora passerà al Consiglio Regionale della Campania che dovrà esprimersi in merito al possibile reintegro.

La richiesta

Una richiesta, quella di reintegro, avanzata dal Comune di Vibonati, guidato dal Sindaco Manuel Borrelli, lo scorso mese di Febbraio ed illustrata al Consiglio Generale dal Presidente della Comunità Montana Vincenzo Speranza.

Tra le motivazione che hanno portato il Consiglio generale ad esprimersi favorevolmente ad un rientro vi è innanzitutto la presenza del Comune di Vibonati nel preesistente Ente montano, dall'anno della sua costituzione e fino al suo riordino nel 2008. A questo è stata aggiuntai la volontà e l'importanza di ricostituire l'unità territoriale per dare maggiore impulso ed autorevolezza ad un Ente comprensoriale come la Comunità Montana. Inoltre è stato sottolineato come alcuni comuni membri, quali Torraca, Morigerati, Casaletto Spartano e Tortorella, presentino analoghe caratteristiche socioeconomiche, morfologiche ed orografiche che connotano il territorio cilentano interno e dunque anche il Comune di Vibonati, con il quale confinano.

Le motivazioni

Un Comune che si estende tra la parte montuosa e quella marittima senza soluzione di continuità. Un insieme di elementi dunque che permetteranno al Comune si Vibonati di rientrare nella Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.