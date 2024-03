Eboli: “convocazione urgente del Consiglio comunale”, la richiesta da Forza Italia

All’indomani della convocazione dell’ultimo consiglio comunale andato deserto perché la maggioranza ha fatto venire meno il numero legale per una guerra intestina tutta interna alla sua stessa maggioranza di Conte arriva dal coordinamento cittadino e dal gruppo consiliare di Forza Italia la richiesta avanzata al Sindaco Mario Conte e al Presidente del Consiglio comunale Cosimo Brenga la richiesta con urgenza di convocazione del Consiglio Comunale della città di Eboli.

La richiesta

Il Gruppo di Forza Italia Eboli, in persona del coordinatore cittadino Michele Melillo e del consigliere comunale Giuseppe Norma, chiede la convocazione d’urgenza di un Consiglio Comunale. Forza Italia chiede al Sindaco di rendere alla cittadinanza e allo stesso Consiglio Comunale le ragioni della “evidente crisi che sta attraversando la sua stessa maggioranza ormai completamente divisa e non in grado di operare per il bene della nostra città”.

Forza Italia punta l’attenzione sull’ultimo Consiglio Comunale e sui comunicati stampa dei vari gruppi politici “che hanno, ancora una volta, evidenziato l’assenza di coesione che ha da sempre caratterizzano questa amministrazione, i cui rappresentati sono interessati maggiormente ad ottenere nomine e risultati personali piuttosto che a lavorare per la nostra comunità”.

La convocazione con urgenza di un Consiglio Comunale per Forza Italia si rende necessaria

“Questa crisi interna ha avuto ed ha delle ripercussioni molto importanti sulla cittadinanza in quanto sta completamente paralizzando tutte le attività politiche essendo, da un anno a questa parte, la motivazione principale dell’immobilismo che si percepisce in Consiglio Comunale e nella città tutta”.