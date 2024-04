Coldiretti Salerno: 80 anni di storia e sfide per il futuro

Coldiretti Salerno festeggia 80 anni di storia con una grande assemblea provinciale in programma martedì 30 aprile alle ore 10.00 presso il Teatro Giuffrè di Battipaglia. Un evento significativo che riunirà 600 agricoltori soci per celebrare i traguardi raggiunti e tracciare la rotta per il futuro.

Un viaggio attraverso la storia e le sfide del mondo agricolo

L’assemblea sarà un’occasione per ripercorrere i momenti salienti dell’attività sindacale di Coldiretti, dalla sua nascita nel 1944 ad opera di Paolo Bonomi alle conquiste ottenute per il mondo agricolo. Saranno ricordate le grandi battaglie per l’abolizione del codice doganale, la raccolta firme per la trasparenza sulle etichette, la lotta contro la fauna selvatica incontrollata e l’impegno per la moratoria dei debiti delle imprese agricole.

Focus sulle priorità del presente e del futuro

Al centro dell’incontro ci saranno anche le sfide attuali e future dell’agricoltura. Saranno presentati i bandi di prossima apertura, la moratoria dei crediti e le opportunità offerte dal Pnrr. Coldiretti ribadirà il proprio impegno per la difesa del reddito delle imprese agricole, la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia del Made in Italy.

“Orgoglio Coldiretti”: un impegno per il presente e il futuro

“Sarà un giorno storico per la nostra organizzazione“, ha dichiarato Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Salerno. “Celebriamo 80 anni di battaglie e conquiste, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e alla difesa del mondo agricolo. L’orgoglio Coldiretti rappresenta il nostro impegno per la tutela dei cittadini, dei consumatori e del Made in Italy agroalimentare“.

80 anni di passione e impegno per l’agricoltura italiana

Coldiretti, nata nel 1944, è la principale organizzazione agricola italiana. Rappresenta oltre 1 milione di imprese agricole e conta su 3,5 milioni di associati. Nel corso della sua storia, Coldiretti si è battuta per la difesa del reddito degli agricoltori, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani e la tutela dell’ambiente.