Castellabate: recuperata la processione in onore di San Marco. Successo per il Cicchella show

Dopo la pioggia arriva sempre il sole. Nella giornata di ieri la comunità di Castellabate ha potuto finalmente celebrare San Marco Evangelista. La festa, rimandata dalla sua consueta data del 25 aprile a causa del maltempo, ha visto la solenne processione del Santo per mare e terra, seguita da centinaia di fedeli. In serata poi, buon successo per il programma civile organizzato dai ragazzi del Comitato Festa

Le celebrazioni religiose

Sono stati giorni all’insegna della fede e del ricordo per la comunità di San Marco. Ieri la tradizionale processione prima per le vie più caratteristiche del borgo e poi via mare, partendo dal porticciolo turistico fino ad arrivare presso l’isola di Punta Licosa e la frazione di Santa Maria. Nei giorni scorsi, invece, si è celebrata una suggestiva ricorrenza. La statua di San Marco, dopo 100 anni esatti, è stata accolta presso Villa Matarazzo, riscrivendo un altro importante pezzo di storia.

La festa civile

Grande risposta di pubblico anche per quanto riguarda il programma ricreativo della festa in onore di San Marco, organizzato dal Comitato Festa. In occasione del Francesco Cicchella Show, Piazza Passaro ha visto una grande partecipazione e tanti applausi per l’artista napoletano che ha alternato imitazioni e comicità a momenti di bella e piacevole musica. Dopo la mezzanotte, poi, il consueto appuntamento con lo spettacolo pirotecnico nei pressi del porto turistico.