Festa di San Marco Evangelista a Castellabate: Sal Da Vinci in concerto

Incominciano i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista a Castellabate. Il comitato festa 2023, ha annunciato, per la serata di lunedì 24 aprile, ore 21:30, la presenza, in concerto, del noto cantante partenopeo Sal Da Vinci.

La festa a San Marco di Castellabate

I solenni festeggiamenti del 25 aprile, in onore di San Marco Evangelista a Castellabate, sono da sempre giorni molto sentiti per tutta la comunità. Oltre al forte momento religioso e spirituale che avvolge i tanti fedeli devoti al Santo, provenienti da ogni parte d’Italia, è fitto anche il programma degli eventi ricreativi.

Dal tradizionale spettacolo pirotecnico di mezzanotte ai diversi momenti musicali e d’intrattenimento che animeranno la festa. Mentre prosegue la macchina organizzativa per completare il calendario completo degli eventi, quest’anno, sul palco di Piazza Passaro, ci sarà Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci in concerto

Tra le voci più amate nella scena nazionale e internazionale, Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, è uno dei maggiori interpreti della canzone napoletana d’autore. Conosciuto anche come attore, sia di teatro che di cinema, deve la sua fama a tanti brani che hanno fatto il giro del mondo.

Tra questi, si ricordano “Non riesco a farti innamorare“, “Il cielo blu di Napoli” o “Bella da dimenticare“. Il suo ultimo successo lo vede protagonista nel musical “La Fabbrica dei sogni” con alcune canzoni inedite che saranno presenti nel suo prossimo album, pronto all’uscita.