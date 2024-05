Elezioni comunali 2024 a Capaccio Paestum: ecco liste e candidati

Come anticipato sarà corsa a tre per il posto di primo cittadino nel Comune di Capaccio Paestum.

Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste, il sindaco uscente Franco Alfieri avrà al suo seguito cinque liste civiche.

Una la lista, sempre civica, per l’altro candidato Carmine Caramante

Infine due liste, una civica e una di partito Fratelli D’Italia per Emanuele Sica.

Elezioni 2024 a Capaccio Paestum – Le liste

Lista Capaccio Paestum Democratica

Candidato Sindaco Franco Alfieri

Emanuela Buccino

Domenico Camardo

Alessio D’Angelo

Pasquale De Rosa

Antonio Di Filippo

Maria Antonietta Di Filippo (detta Antonella)

Luciana Farro

Annalisa Gallo

Maria Rosaria Giuliano

Fiorenzo Grompone

Pasquale Mazza

Matteo Noce

Angelo Quaglia

Luca Sabatella

Gianmarco Scairati

Rossella Anna Tedesco

Lista Concreta e Stabile Capaccio Paestum con Alfieri

Candidato Sindaco Franco Alfieri

Antonella Bruno

Maria Caroccia

Vito Desiderio

Alessia Di Masi

Francesco Falsone

Emilio Junior Gatto

Adele Ignarro

Serena Landi

Anna Lettieri

Gianfranco Masiello

Antonio Mastrandrea

Francesca Paolillo

Ulderico Paolino

Maria Luisa Poppiti

Isabella Russo

Giovanni Scorziello

Lista Capaccio Paestum Rinata

Candidato Sindaco Franco Alfieri

Pasquale Accarino

Antonio Agresti

Daniela Bove

Maria Buccino

Giuseppe Casella

Stefania Cimmino

Giancarlo Di Filippo

Emilio Marino

Irene Marino

Roberto Marino

Debora Mauro

Antonio Procida

Adele Renna

Vincenzo Squillante

Erminia Tedesco

Benedetto Voza

Lista Uniti per Capaccio Paestum

Candidato Sindaco Franco Alfieri

Carmen Adinolfi

Elvira Barlotti

Igor Ciliberti

Umberto Ciullo

Gerardo D’Angelo

Silvia Desiderio

Lucio Di Filippo (Detto Jack)

Diana D’Orsi

Rosita Galdi

Angelo Merola

Alfonsina Montechiaro (detta Nellina)

Anna Paradiso

Giancarlo Piano

Fabio Scariati

Gessica Sinigaglia

Rosa Maria Vairo

Lista Capaccio Paestum Franco Alfieri

Candidato Sindaco Franco Alfieri

Milena Andreioli

Maria Teresa Serena Bitonte

Giusy Cetrangolo

Giovanni Cirone

Lucio Conforti

Domenico De Riso (detto Mimmo)

Domenico Di Filippo (detto Mimmo)

Federica Naso

Filomena Paolino

Angelo Peduto (detto Grey)

Mariarosaria Picariello

Rossano Polito

Giovannina Ricci (detta Giovanna)

Ester Ruggiero

Antonio Scariati

Cristian Vecchio

Lista Città Libera Caramante Sindaco

Candidato Sindaco Carmine Caramante

Michele Altieri

Tommaso Cicatiello

Antonietta Cozzolino

Luigi Gino Delli Priscoli

Maria Donatina De Rinaldis

Aniello Esposito

Alessandra Gaito

Nicoletta Guariglia

Giovanni Licinio

Marianna Matrone

Carmine Merola

Florina Reileanu

Aurora Serra

Gerardo Stabile

Giuseppe Torrusio

Ciro Vuto

Lista “Libertà e Progresso per Capaccio Paestum”

Candidato Sindaco Emanuele Sica

Abate Gerardo

Albano Gerardino

Albano Miriam

Beatrice Rosanna

Baccaro Umberto

Cataneo Gaetano

D’Alessandro Fabio

Della Porta Giovanni

Di Guida Maria

Di Ruocco Biancarosa

La Mura Giuseppe

Leone Costantino

Mitrano Giuseppina detta Giusi

Nunziante Francesco

Pagano Carmelo detto Nino

Sorvillo Marianna

Lista “Fratelli d’Italia”

Candidato Sindaco Emanuele Sica

Barlotti Pasquale

Brenga Anna Linda

Brunetto Graziano

Cacciabue Pietro

Caiazzo Antonella

Cavallo Domenico

Curcio Vincenzo

Di Filippo Mariateresa

Di Sessa Anna Katia

Mollo Giacomo

Mucciolo Fernando Maria

Petraglia Maria Velia

Plaitano Antonio

Sapielli Grazia

Tierno Raffaele

Vaccarella Raffaele