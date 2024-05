Capaccio Paestum, elezioni amministrative: ecco la situazione nel Comune

Meno di un mese alle prossime elezioni amministrative, previste per i giorni 8 e 9 giugno, nel Comune di Capaccio Paestum. Tra poche ore i cittadini capaccesi conosceranno anche tutti i candidati presenti nelle liste, che saranno ufficiali sabato 11 maggio. Il quadro invece relativo al futuro sindaco è chiaro, con la sfida a primo cittadino che sarà tra Franco Alfieri, Emanuele Sica e Carmine Caramante. Il Sindaco uscente è stato il primo dei tre ad ufficializzare la sua candidatura tramite le sue pagine social. Eletto a Capaccio nel giugno del 2019 con il 53% dei voti dopo il ballottaggio con l’accoppiata Italo Voza e Enzo Sica, Alfieri cercherà la riconferma. Saranno ben 5 le liste, tutte civiche, a suo sostegno con l’attuale amministrazione comunale ancora al suo fianco in questa nuova battaglia politica.

Il secondo ad ufficializzare la sua candidatura a Sindaco è stato Emanuele Sica

Il presidente del consiglio è il nome del centro-destra dopo un lungo tira e molla delle ultime settimane. Poi il comunicato definitivo con l’annuncio della scelta da parte dei coordinatori provinciali Giuseppe Fabbricatore, Roberto Celano e Luigi Cerruti rispettivamente di Fratelli d’italia, Forza Italia e Noi Moderati. Dovrebbero essere due le liste che accompagneranno Sica durante le prossime elezioni amministrative, una lista civica ed una di partito con il simbolo di Forza Italia.

Il terzo sfidante

Infine l’ultimo sfidante in ordine cronologico sarà Carmine Caramente. Tra pochi giorni, come annunciato da lui stesso sulle sue pagine social, partirà la sua campagna elettorale con la lista civica “Città Libera – Caramante Sindaco”. Al suo fianco Giovanni Licinio, esponente della Lega, Franco Sica di Forza Italia e Gerardo Stabile, tutti contrari alla scelta effettuata dal centro-destra in occasione della pronuncia del candidato prescelto. Il quadro è chiaro, ora la scelta passa ai cittadini.