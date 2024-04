Si chiude il campionato di Prima Categoria: Poseidon e Agropoli si dividono il secondo posto

Nell’ultima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, l’Atletico Agropoli supera a domicilio il Faraone per 0-4, grazie alle reti di Barone, Di Gregorio e Torre; tre punti importantissimi per guadagnare la terza posizione in classifica per i play-off.

La Poseidon vince per 1-3 sul campo del Macchia e si classifica secondo, decisive le reti di Marantino, La Mura e Scarpa.

L’Atletico Pisciotta impatta per 1-1 con il Real Bellizzi e guadagna la matematica salvezza, mentre la Pol. Marina travolge il Pro Sala per 5-2, ottenendo la permanenza nella categoria.

Classifica

Campagna 57

Poseidon 50

Atletico Agropoli Cilento 50

Atletico Bellizzi 47

Atletico Battipaglia 40

Real Bellizzi 39

Giffonese 34

Atletico Pisciotta 33

Pol Marina 27

Faraone 26

Macchia 18

Pro Sala 9

Olevanese 5

Risultati

Faraone – Atletico Agropoli 0-4

Macchia – Poseidon 1-3

Olevanese – Giffonese 1-4

Pol Marina – Pro Sala 5-2

Atl Battipaglia – Campagna 2-3

Atl Pisciotta – Real Bellizzi 1-1