Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 22 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 22 luglio è una data che si è distinta nel corso del tempo per i suoi eventi storici, le personalità nate o morte in questa giornata e le curiosità che l’hanno contraddistinta. Ogni anno, questa data ci ricorda il passato e ci invita a riflettere sulle opportunità che la vita ci offre, ispirandoci a coglierle e vivere al meglio ogni momento. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

I Santi del 22 luglio

Santa Maria Maddalena e Sant’Apollonia Il 22 luglio è una data importante nel calendario liturgico cattolico, poiché si celebra la memoria di due sante: Santa Maria Maddalena e Sant’Apollonia. Santa Maria Maddalena è considerata un esempio di conversione e devozione, essendo stata una delle prime seguaci di Gesù. Sant’Apollonia, invece, è venerata come patrona dei dentisti e degli odontotecnici.

Avvenimenti storici

Il 22 luglio è stato testimone di numerosi avvenimenti storici significativi nel corso dei secoli. Ad esempio, il 22 luglio 1298, nella famosa Battaglia di Falkirk, le forze scozzesi guidate da William Wallace furono sconfitte dalle truppe inglesi del re Edoardo I. Nel 1796, Napoleone Bonaparte fu sconfitto nella Battaglia di Salò, un evento rilevante durante le guerre napoleoniche. Inoltre, nel 1933, Wiley Post divenne il primo pilota a compiere un volo solitario intorno al mondo.

Notizie curiose

Il 22 luglio è una data che ha visto anche eventi curiosi e insoliti nel corso degli anni. In questa data, nel 1793, l’ornitologo francese Jean-Pierre Blanchard compì il primo volo in pallone aerostatico negli Stati Uniti. Nel 2003, è stata scoperta una particolare tempesta su Saturno, nota come la “Grande Macchia Bianca”, tramite l’osservatorio spaziale Hubble. Il 22 luglio è anche il “Pi Approximation Day”, in quanto la frazione 22/7 è un’approssimazione del valore di π (pi greco).

Celebrità nate il 22 luglio

Questa data è stata il giorno di nascita di molte celebrità famose in diversi campi. Tra di loro, l’attrice e cantante statunitense Selena Gomez, nota per il suo ruolo in Disney Channel e per la sua carriera musicale. Lo stilista italiano Giorgio Armani, icona della moda mondiale, è nato anch’egli il 22 luglio. Inoltre, l’attore britannico Daniel Radcliffe, famoso per aver interpretato Harry Potter nei film della saga, festeggia il suo compleanno in questa data.

Celebrità morte il 22 luglio

Il 22 luglio ha visto anche la scomparsa di personaggi importanti nel corso della storia. Un esempio è stata la morte del grande pittore e scultore italiano Michelangelo Buonarroti, avvenuta nel 1564. La leggendaria pittrice messicana Frida Kahlo, nota per i suoi dipinti surrealisti e la sua espressività, morì il 22 luglio 1954. Inoltre, la cantante britannica Amy Winehouse ci ha lasciati in questa data nel 2011, lasciando un’impronta indelebile nella musica mondiale.

Aforisma del giorno

Un pensiero per riflettere in questa giornata speciale: “La vita è un’opportunità, coglila.” – Madre Teresa di Calcutta.