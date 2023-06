Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 22 giugno | Ecco l’Almanacco

Il 22 giugno è una data che ha visto sorgere importanti figure religiose, eventi storici significativi e celebrità di spicco.

In questo articolo, esploreremo gli aspetti più interessanti di questa data nel corso dei secoli. Dal culto dei Santi alla nascita di personaggi famosi, passando per gli avvenimenti storici rilevanti e le curiosità che rendono il 22 giugno una giornata degna di nota.

I Santi del 22 giugno

La Chiesa cattolica celebra i Santi del 22 giugno: San Paolino di Nola e San Giovanni Fisher. San Paolino di Nola fu un vescovo del V secolo noto per la sua devozione e carità verso i poveri. San Giovanni Fisher, invece, fu un vescovo e cardinale inglese del XVI secolo, che si oppose con coraggio alle politiche religiose di Enrico VIII e perse la vita per difendere la sua fede. Entrambi questi Santi sono considerati esempi di virtù e dedizione per i fedeli.

Accadimenti storici del 22 giugno

Il 22 giugno è stato testimone di momenti storici che hanno lasciato un segno indelebile. Nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista lanciò l’Operazione Barbarossa, l’invasione dell’Unione Sovietica. Questo evento segnò un punto di svolta nel conflitto e provocò conseguenze devastanti per entrambe le nazioni coinvolte.

Inoltre, il 22 giugno 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, ebbe inizio l’Operazione Bagration, un’offensiva sovietica contro le forze tedesche in Bielorussia. Questa operazione fu una delle più grandi e decisive della guerra, portando alla liberazione di gran parte del territorio bielorusso dall’occupazione nazista e indebolendo significativamente le forze tedesche sulla fronte orientale.

Celebrità nate il 22 giugno

Il 22 giugno ha visto la nascita di numerose celebrità di diversi campi. Tra queste spiccano il regista e produttore cinematografico statunitense J.J. Abrams, noto per il suo lavoro su film come “Star Wars: Il risveglio della Forza” e “Star Trek”; l’attrice britannica Meryl Streep, una delle più acclamate e premiate del cinema; e l’attore inglese Graham Greene, famoso per i suoi ruoli in film come “Il terzo uomo” e “I compari”.

Curiosità del 22 giugno

Una curiosità interessante del 22 giugno è legata al mondo dello sport. Nel 1986, durante i quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio, si verificò il celebre “Gol di mano” di Diego Maradona, noto anche come “La mano de Dios”. Durante la partita tra Argentina e Inghilterra, Maradona mise in rete un gol con la mano, non visto dagli arbitri, suscitando polemiche e dibattiti che durano ancora oggi.