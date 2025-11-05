A Monteforte Cilento, i bambini della scuola dell’infanzia raccolgono le olive e salvano la tradizione

Olive e tradizioni: a Monteforte Cilento i bambini della scuola dell'infanzia diventano piccoli contadini. Una mattinata di sorrisi, capriole e pane e olio genuino

Olive Monteforte Cilento

Questa mattina, alla presenza del Sindaco Bernardo Mottola e della Consigliera comunale Giusy Giordano, si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la raccolta delle olive a Monteforte Cilento.

Un’occasione per preservare la cultura contadina e le tradizioni locali

Protagonisti dell’iniziativa, come ogni anno, sono stati i bambini della scuola dell’infanzia, che con entusiasmo e curiosità hanno partecipato alla raccolta, imparando da vicino l’importanza della nostra cultura contadina e delle tradizioni locali.

È stata una mattinata baciata dal sole, piena di sorrisi, capriole e momenti di condivisione.

Una merenda genuina

Al termine dell’attività, i piccoli raccoglitori hanno potuto gustare una merenda semplice e genuina: pane e olio extravergine appena franto, simbolo del legame profondo tra territorio, natura e comunità.

Un’esperienza educativa e gioiosa che unisce grandi e piccoli nel segno delle tradizioni e del buon vivere.

