4 Novembre: il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno apre le porte agli studenti

Questa mattina l'iniziativa promossa dall'Arma dei Carabinieri "Caserme Aperte"

A cura di Redazione Infocilento
Lista immagini 1/4

Nella mattinata odierna, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, si è svolta l’iniziativa “Caserme Aperte”, alla quale hanno partecipato, come ospiti, classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” di Salerno.

La visita al Comando dei Carabinieri

Gli alunni, accompagnati dal corpo docente, hanno vissuto una mattinata all’insegna della curiosità e dell’entusiasmo. Hanno potuto visitare una mostra statica di mezzi e apparecchiature in dotazione all’Arma dei Carabinieri e conoscere da vicino alcuni dei Reparti Speciali dislocati nell’ambito del Comando Provinciale di Salerno, sentendosi per qualche ora anche loro “piccoli Carabinieri”.

Nel corso della visita, i giovani ospiti hanno avuto l’opportunità di approfondire la cultura della legalità, tema che l’Arma promuove da tempo attraverso incontri e conferenze nelle scuole, e di scoprire le potenzialità dei veicoli e delle dotazioni utilizzate quotidianamente dai militari. Inoltre, hanno potuto conoscere più da vicino i compiti specifici dei Reparti Speciali impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, nonché nella tutela dei cittadini, nella salvaguardia dell’ambiente e nella protezione del territorio da ogni forma di evento criminoso.

Confronto con i militari

L’iniziativa si è conclusa con un momento di incontro e dialogo tra i Carabinieri e gli studenti, durante il quale sono stati condivisi valori fondamentali quali il senso del dovere, la solidarietà e l’impegno civico.

L’Arma dei Carabinieri ha voluto esprimere la propria gratitudine all’Istituto “Rita Levi- Montalcini” per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato, sottolineando come tali occasioni contribuiscano a rafforzare il legame tra i cittadini e le Forze Armate, fondato sui principi di unità nazionale, legalità e servizio al bene comune.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Raffaella Giaccio, Tg

Tg InfoCilento del 4 Novembre 2025

Rivedi l'edizione odierna del Tg di InfoCilento

Tribunale Vallo

Processo per i lavori alla falesia di Camerota: cinque parti civili ammesse

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha ammesso cinque parti civili nel…

Cocaina

Ceraso, in auto avevano 500 grammi di cocaina: in tre nei guai

Un uomo e una donna arrestate. In auto avevano droga e denaro…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79