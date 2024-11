Almanacco del 4 Novembre

Il 4 novembre è il 308° giorno del calendario gregoriano (309° negli anni bisestili). Mancano 57 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Carlo Borromeo: Arcivescovo di Milano e cardinale, noto per il suo ruolo nella riforma della Chiesa cattolica durante il Concilio di Trento.

San Vitale di Ravenna: Martire, venerato come santo dalle Chiese cattolica e ortodossa.

Personaggi Famosi Nati il 4 Novembre

Walter Cronkite (1916-2009): Giornalista e conduttore televisivo statunitense, noto per il suo lavoro come anchorman del CBS Evening News. È stato una delle figure più rispettate nel giornalismo televisivo del XX secolo.

Ralph Macchio (1961): Attore statunitense, famoso per il ruolo di Daniel LaRusso nella serie di film “Karate Kid”. Ha avuto una carriera di successo nel cinema e in televisione.

Matthew McConaughey (1969): Attore e produttore cinematografico statunitense, vincitore di un premio Oscar per il film “Dallas Buyers Club”. È noto per i suoi ruoli versatili sia in commedie romantiche che in drammi intensi.

Personaggi Famosi Morti il 4 Novembre

Yitzhak Rabin (1922-1995): Politico e militare israeliano, quinto Primo Ministro di Israele. È stato assassinato nel 1995. Rabin è ricordato per il suo impegno nel processo di pace con i palestinesi, che gli valse il Premio Nobel per la Pace nel 1994.

Wilhelm Röntgen (1845-1923): Fisico tedesco, scopritore dei raggi X. La sua scoperta ha rivoluzionato la medicina e gli valse il primo Premio Nobel per la Fisica nel 1901.

Evento storico

Il 4 novembre 1922: Scoperta della tomba di Tutankhamon. L’archeologo britannico Howard Carter scopre la tomba del faraone egizio, uno dei ritrovamenti più importanti nella storia dell’archeologia.