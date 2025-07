Agropoli: via libera al progetto per cura e decorazione grafica del reparto di Neuropsichiatria Infantile

Con apposito atto di giunta, l’esecutivo Mutalipassi ha dato il via libera alla partecipazione ad un progetto che prevede la cura e la decorazione grafica del reparto di Neuropsichiatria Infantile del Distretto Sanitario di Agropoli. L’atto prevede la concessione del patrocinio morale e l’attribuzione di un contributo economico così come da richiesta del Dipartimento di Salute Mentale U.O.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Distretto.

L’obiettivo

Si tratta di uno spazio clinico all’interno del quale vengono trattate problematiche neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva, da qui la necessità di garantire comfort e ospitalità ai piccoli pazienti che vi accedono. Verrà utilizzato un design dai colori brillanti ma tenui, con disegni che rappresentano immagini e scenografie vivaci che stimolano alla curiosità e l’osservazione dei particolari. I colori e lo stile grafico sono ispirati allo stesso design realizzato per i pannelli installati presso la Neurochirurgia Pediatrica del “Bambino Gesù” di Roma.

Le dichiarazioni

«Quando si parla di bambini – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – la nostra disponibilità e attenzione sono massimi. Gli ambienti di cura devono essere quanto più accoglienti e confortevoli al fine di incontrare il loro favore e permettere loro di frequentarli senza particolari riserve. E il progetto che ci è stato presentato è davvero meritevole».

«Il progetto legato al reparto di Neuropsichiatria Infantile – evidenzia l’assessore alla Famiglia Elvira Serra – lo abbiamo sposato con grande piacere. Non solo abbiamo deliberato il patrocinio e un contributo in quanto come Comune cerchiamo di fare il possibile per agevolare le attività e la crescita dei nostri reparti, ma anche perché lo stesso, dedicato ai bambini affetti da questo tipo di patologia, è molto bello.

L’obiettivo è rendere più gradevole la loro permanenza in questi reparti, che non sono mai propriamente adeguati ai bambini. Ci siamo inoltre fatti portavoce presso aziende del territorio che hanno dimostrato attenzione e volontà a partecipare. E chi volesse unirsi ha ancora tempo per farlo contattando il Comune di Agropoli. Un grazie a chi ha preparato il progetto e chi vorrà farne parte dando il proprio contributo».