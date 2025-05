All’ospedale di Agropoli inaugurati nuovi ambulatori per la neuropsichiatria infantile

Un importante passo avanti per la neuropsichiatria infantile nel Cilento: presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’area sud dell’Ospedale Civile di Agropoli, sono stati inaugurati i nuovi ambulatori dedicati alle tecniche di Neurofeedback e Biofeedback.

L’iniziativa, promossa dall’ASL Salerno, rappresenta il primo laboratorio di neuroscienze applicate all’età evolutiva nella regione, offrendo un servizio innovativo per bambini e adolescenti con disturbi neurologici e psichiatrici.

Le nuove strutture

Le nuove strutture si avvalgono di metodologie avanzate che permettono il monitoraggio e l’analisi dell’attività cerebrale e corporea. Attraverso queste tecnologie, i giovani pazienti possono visualizzare e regolare la propria attività cerebrale, favorendo il miglioramento di funzioni cognitive fondamentali come l’attenzione, la gestione dello stress e il benessere psicofisico. Grazie all’uso di software interattivi, l’attività cerebrale viene tradotta in elementi visivi dinamici, come una macchina da corsa che accelera quando il bambino aumenta la soglia di attenzione, rendendo la terapia più coinvolgente e motivante.

Gli ambulatori

L’apertura degli ambulatori risponde alla crescente domanda di servizi specialistici nel territorio cilentano, permettendo all’ASL Salerno di ridurre le liste d’attesa e garantire interventi tempestivi per disturbi quali l’ADHD, i disturbi d’ansia e quelli depressivi.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento della rete di assistenza per la salute mentale in età evolutiva, con l’obiettivo di offrire servizi sanitari di qualità, accessibili e vicini alle famiglie del Cilento.