Il Festival Non Tacerò – Social Fest 2024 premia i promotori della legalità e della giustizia: c’è anche Vassallo

Il Festival Non Tacerò – Social Fest 2024 ha recentemente consegnato un importante premio a personalità che si sono distinte nell'impegno per la promozione della legalità e della giustizia. Questo riconoscimento, che celebra il trentesimo anniversario della scomparsa di Don Peppe Diana, rappresenta un onore per coloro che dedicano le proprie energie a costruire un mondo migliore.

L'eredità di Don Peppe Diana e l'importanza dell'impegno per un futuro migliore

Don Peppe Diana, con la sua vita e il suo sacrificio, ha lasciato un'impronta indelebile nel cammino verso la legalità e la giustizia. Il suo esempio continua a ispirare azioni concrete per il bene comune, e il Festival Non Tacerò – Social Fest 2024 vuole rendere omaggio a questa eredità spirituale. Il premio conferito alle personalità premiate testimonia l'ardente impegno di ciascuno di loro nel promuovere un mondo in cui la legalità e la giustizia siano valori fondamentali.

La responsabilità di educare le giovani menti

Riconoscimento anche a Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, che ha espresso la sua gratitudine per il premio ricevuto e ha sottolineato l'importanza di educare le giovani menti all'importanza dei valori etici e morali.

In particolare, ha elogiato il Secondo Circolo Didattico “Don Peppe Diana” di Acerra (NA) per il loro straordinario lavoro nel trasmettere ai giovani un messaggio di speranza e fiducia nel futuro, concentrandosi sulle figure dei giusti come Don Peppe Diana e Angelo Vassallo.

Guardando al futuro con speranza e fiducia

Dario Vassallo conclude il suo intervento sottolineando la convinzione che, unendo le forze, sia possibile superare le sfide che ci attendono e costruire un futuro di pace, giustizia e prosperità per tutti.