Serre: ritorna la “Giornata per la Legalità” presso la Scuola Secondaria

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno, per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado torna la “Giornata per la Legalità”. Si tratta di un’iniziativa che, di concerto con le Forze dell’Ordine e con la Scuola, l’amministrazione comunale di Serre, guidata dal sindaco Antonio Opramolla, ha voluto ripetere alla luce del grande interesse suscitato nei giovani. L’appuntamento è previsto per giovedì 14 marzo, presso la sede dell’Istituto Comprensivo, sita in Piazza Guido D’Aniello.

Il programma

Durante l’incontro gli studenti affronteranno tutte le tematiche che riguardano la legalità allo scopo di arginare e prevenire, attraverso un’importante campagna di sensibilizzazione, ogni fenomeno di deviazione sociale e legale e di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyber bullismo e l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Gli interventi

A partecipare all’incontro, altamente formativo, saranno il sindaco di Serre, Antonio Opramolla; l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gemma Luciani; la dirigente scolastica, Dorotea Odato; il presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Serre, Giuliano D’Angelo; il direttore generale della Scuola Calcio Club Serre “Mario Opramolla, Cleto Borriello; la Consigliera Provinciale alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, Filomena Rosamilia e il capitano Greta Gentili, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Eboli. Durante la giornata gli studenti avranno modo di confrontarsi con tutte le figure professionali attive nella difesa della legalità a cui potranno esporre le loro domande, i loro dubbi e le loro curiosità.

“Il percorso avviato a Serre per affrontare, insieme ai più giovani, il tema della legalità, in tutte le sue forme, è fondamentale per garantire un ambiente sociale sempre più sicuro e rispettoso. Coinvolgere attivamente i giovani creando un fronte comune per prevenire ogni forma di disagio psicologico e sociale è, per noi, imprescindibile perché siamo certi che è questa la strada giusta per creare un tessuto sociale sempre più sano” hanno fatto sapere dalla casa comunale.