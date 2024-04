Chiude la scuola dell’infanzia di Torraca. Minoranza accusa: addio a un baluardo educativo dopo oltre un secolo

Un pezzo di storia di Torraca se ne va. La scuola dell’infanzia comunale, dopo oltre 100 anni di attività, chiude i battenti per mancanza di iscritti. Una notizia che ha determinato le proteste dei consiglieri di minoranza, Carmine Cardino, Bruno Domenico e Luca Lombardi.

Un baluardo educativo cancellato

La chiusura della scuola dell’infanzia viene definito un duro colpo per il paese, non solo dal punto di vista educativo, ma anche sociale e culturale. La scuola era un punto di riferimento importante ed era stata «recentemente messa a nuovo con i fondi europei».

Un’amministrazione assente

La delusione dei consiglieri di minoranza si concentra soprattutto sull’operato dell’attuale amministrazione comunale. “Negli ultimi anni – accusano – abbiamo assistito a un calo demografico preoccupante, ma non è stato fatto nulla per arginare il fenomeno e scongiurare la chiusura della scuola. Non sono state messe in campo iniziative per incentivare le iscrizioni, né sono stati attuati piani di sostegno alle famiglie”.

Un futuro incerto

I bambini saranno ora costretti a frequentare gli istituti dei paesi vicini, con disagi per le famiglie e un impoverimento dell’offerta educativa locale.