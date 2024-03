Vallo della Lucania: una giornata di donazioni del sangue, organizzata dall’Associazione DVC

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento prosegue nella sua dedizione all’organizzazione di giornate volte alla pratica della donazione del sangue.

L’appuntamento

L’appuntamento è fissato per domenica 17 marzo 2024 presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove sarà possibile contribuire donando il sangue dalle ore 8:30 alle ore 13:00. In aggiunta, è aperta la possibilità di effettuare donazioni anche nei giorni dal lunedì al sabato.

Un gesto capace di salvare molteplici vite umane

La donazione di sangue riveste un ruolo cruciale, poiché in molteplici contesti, come emergenze mediche, incidenti gravi o interventi chirurgici complessi, si registra spesso una rapida e significativa perdita di sangue. La tempestività delle riserve ematiche può fare la differenza cruciale tra la vita e la morte per i pazienti. Tuttavia, banche del sangue possono trovarsi a fronteggiare carenze di specifici gruppi sanguigni, rendendo difficile garantire tempestivamente il sangue necessario ai pazienti in situazioni di necessità.

Ecco chi può donare

Le persone che possono donare sangue generalmente devono soddisfare determinati requisiti sanitari e di età.